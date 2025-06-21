Изменение климата может повлиять на вкус джина с тоником

Ученые выяснили, что изменение климата может сказываться на вкусе джина с тоником. Из-за климатических сдвигов возрастает частота нестабильных погодных условий, что может повлиять на вкусовые качества ягод можжевельника – ключевого растительного ингредиента, определяющего характерный вкус джина.

Исследование, проведенное специалистами Международного центра пивоварения и винокурения при Университете Хериот-Уотта, показало, что погодные изменения способны менять состав вкусовых соединений в ягодах. Как отмечается в статье, ягоды можжевельника, подобно винограду, обладают региональными особенностями вкуса – так называемым "терруаром", который формируется под воздействием уровня осадков и количества солнечного света.

Ученые перегоняли ягоды можжевельника, собранные в разных регионах Европы – включая Албанию, Боснию, Македонию, Черногорию, Сербию, Косово и Италию – и из разных годов урожая. Полученные дистилляты они исследовали с помощью газовой хроматографии, чтобы определить концентрации основных вкусовых компонентов. Результаты показали, что химический состав ягод зависит от региона их произрастания, и эти различия могут влиять на выраженность древесных, смолистых, цитрусовых и цветочных оттенков в джине.

Также было установлено, что уровень осадков в конкретный сезон оказывает заметное влияние на вкус. В более дождливые годы ягоды сушатся дольше, что сказывается на содержании водорастворимых соединений, изменяя вкусовой профиль.