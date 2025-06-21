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Наука и Хайтек

Ученые обнаружили, что рыбы умнее, чем считалось ранее

Исследования
Животные
время публикации: 21 июня 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 14:29
Ученые обнаружили, что рыбы умнее, чем считалось ранее
Фото: Евгений Финкель. NEWSru.co.il

На протяжении многих лет ученые недооценивали умственные способности рыб, опираясь в основном на лабораторные опыты, которые не отражают их поведения в дикой природе. Однако команда из университета Вагенингена разработала простой и доступный инструмент, позволяющий изучать процессы обучения у рыб прямо в их естественной среде – в реках, озерах и ручьях. Полученные результаты оказались весьма поразительными.

Чтобы лучше понять способности рыб к обучению, исследователи разработали простой и удобный инструмент – кормушку, в которой рыбе нужно сдвигать диски, чтобы добраться до еды. При этом рыбы не подвергались отлову и сохраняли свободу передвижения. Устройство протестировали на гуппи (Poecilia reticulata) в Тринидаде и девятииглой колюшке (Pungitius pungitius) в Нидерландах. Обе группы рыб показали заметные успехи в выборе правильных дисков, что подтверждает результаты, ранее полученные в лабораторных экспериментах.

Кроме того, исследование выявило интересные социальные модели поведения: одни рыбы активно искали пищу и обучались ("исследователи"), а другие предпочитали воспользоваться результатами их работы ("оппортунисты").

Команда ученых отмечает, что новая методика дает уникальную возможность заглянуть в умственные способности рыб: "Наблюдая за животными в их естественной среде, мы получаем более точное представление об их настоящем поведении. Это не только углубляет наше понимание эволюции когнитивных способностей, но и важно для охраны природы и заботы о благополучии животных".

Наука и Хайтек
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