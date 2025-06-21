Мотылек использует звезды для навигации на большие расстояния

Когда температура воздуха начинает повышаться, бабочки-богонги (Agrotis infusa) совершают длительный ночной перелет: они покидают восточное побережье Австралии и направляются в прохладные пещеры, расположенные в глубине страны. Недавние исследования показали, что во время этого путешествия, которое может достигать 1000 километров, мотыльки способны ориентироваться с помощью магнитного поля Земли, используя его в качестве природного компаса. Также выяснилось, что в условиях темноты бабочки-богонги ориентируются по свету звезд и по Млечному Пути, что подтвердило исследование, опубликованное в журнале Nature.

Для изучения этого феномена международная команда ученых провела эксперимент: они поместили несколько бабочек-богонгов в небольшой террариум, на потолок которого проецировались различные изображения звездного неба. Каждая моль была прикреплена к тонкому стержню, установленному в верхней части вольера. Это устройство позволяло точно отслеживать направление, в котором насекомое пыталось лететь.

Этот "авиасимулятор" впервые дал прямые доказательства того, что бабочки-богонги действительно способны использовать внутренний магнитный компас для ориентации, сообщил ведущий автор исследования Дэвид Дрейер.

Позже исследователи отключили воздействие земного магнитного поля внутри установки. Когда изображение звездного неба было развернуто на 180 градусов, мотыльки скорректировали направление полета, следуя за изменённым "небом". А при проецировании искаженных, неправильных карт звездного неба насекомые начинали лететь хаотично и теряли ориентир. Это позволило ученым заключить, что бабочки не только ориентируются по звездам, но и способны отслеживать ночные изменения в их положении, вызванные вращением Земли.

Точный механизм, с помощью которого моль-богонг ориентируется в пространстве, до сих пор остается неизвестным. По словам Дэвида Дрейера, существует гипотеза, что эти мотыльки время от времени "сверяются" с магнитным полем Земли, чтобы уточнить свое направление. Также остается неясным, какие именно звезды они используют в качестве ориентиров во время миграции.