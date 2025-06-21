Использованную пшеницу и овес можно переработать в одежду

Ученые Технического университета Чалмерса протестировали овсяную шелуху, пшеничную солому, картофельную и свекольную мякоть. В результате оказалось, что овсяная шелуха и солома пшеницы наиболее эффективно подходят для получения так называемой растворимой пульпы – материала, который используется при производстве текстиля.

В ходе процесса исследователи применяли содовое варение: сырье кипятят в растворе щелочи, что делает технологию более экологически устойчивой. По словам исследователей, щелочной раствор, используемый в процессе, не содержит токсичных веществ и не наносит вреда окружающей среде. Содовая варка неприменима к древесине, зато отлично подходит для переработки пшеничной соломы и овсяной шелухи. Для получения текстильной целлюлозы из этих сельскохозяйственных остатков требуется меньше химикатов по сравнению с производством из древесного сырья. Кроме того, этот метод проще, так как не требует таких этапов, как окорка и измельчение древесины.

Еще одно преимущество – возможность повысить ценность побочных продуктов сельского хозяйства, превращая остатки от переработки овса и пшеницы в полезное сырье для извлечения целлюлозы. Исследователи также отмечают, что их метод может быть применим и к другим видам сельскохозяйственных отходов. Сейчас команда участвует в международном проекте, где выяснилось, что растительный жмых с полей отлично подходит для получения растворимой целлюлозы с использованием того же подхода.

В рамках последующих исследований, результаты которых пока не обнародованы, ученые продвинулись дальше в направлении практического использования растворимой целлюлозы – им удалось создать текстильные волокна из целлюлозы, полученной из пшеницы и травяного жмыха.