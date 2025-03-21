Почему мы не помним себя в раннем детстве? Новое исследование

Долгое время считалось, что мы не сохраняем ранние воспоминания из-за незрелости гиппокампа в детстве. Однако новое исследование Йельского университета опровергает эту теорию.

В ходе исследования ученые из Йельского университета искали надежный способ проверки эпизодических воспоминаний у младенцев. Для этого команда показывала младенцам от четырех месяцев до двух лет изображение нового лица, предмета или сцены. Позже, после того как детям показывали несколько других изображений, они снова показывали им старое изображение рядом с новым.

Исследователи измерили активность гиппокампа младенцев во время просмотра изображений. Они также изучили, как активность гиппокампа связана с силой воспоминаний у младенцев. Группа обнаружила, что чем выше активность гиппокампа при первом просмотре изображения, тем дольше младенец будет на него смотреть, когда оно появится снова. Особенно важной оказалась задняя часть гиппокампа, ближе к затылку, где активность кодирования памяти была наиболее выражена. Это та же область, которая у взрослых тесно связана с эпизодической памятью.

Результаты были одинаковыми для всей выборки из 26 младенцев, но наиболее выражены они были среди детей старше 12 месяцев (половина группы). Этот возрастной эффект помогает сформировать более полную теорию о развитии гиппокампа для обучения и памяти.

Ранее эта же исследовательская группа обнаружила, что гиппокамп младенцев в возрасте трех месяцев активирует другой тип памяти, называемый "статистическим обучением". В отличие от эпизодической памяти, которая связана с конкретными событиями, статистическое обучение заключается в выявлении закономерностей, например, для взрослых – в распознавании типов ресторанов, расположения различных кухонь или характерных особенностей обслуживания.

Эти два типа памяти активируют разные нейронные пути в гиппокампе. В предыдущих исследованиях на животных ученые показали, что путь, связанный со статистическим обучением, который находится в более передней части гиппокампа, развивается раньше, чем путь, связанный с эпизодической памятью. Поэтому исследователи предположили, что эпизодическая память формируется позже в младенчестве, примерно в возрасте одного года или старше. Они считают, что такая последовательность развития логична с учетом потребностей младенцев.

В рамках текущего исследования команда проверяет, способны ли младенцы и маленькие дети помнить домашние видео, снятые с их перспективы в младенчестве. Предварительные результаты пилотных экспериментов показывают, что такие воспоминания могут сохраняться до дошкольного возраста, а затем постепенно "стираются".