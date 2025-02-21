Ученые выявили половые различия в реакции мозга на стресс

Новое исследование объяснило, почему мужчины и женщины по-разному переживают стресс, предоставив важные данные о том, как молекулярные механизмы мозга реагируют на острые проблемы.

В ответ на острый стресс наш мозг вырабатывает нейростероид аллопрегнанолон (AP), который играет важную роль в первоначальной реакции организма на тревогу. Повышенные уровни этого вещества помогают быстро адаптироваться и контролировать реакции на внезапные угрозы или вызовы. Процесс выработки вещества зависит от фермента 5α-редуктазы (5αR), который имеет две основные формы: 5αR1 и 5αR2. Исследователи из фармацевтического колледжа UF провели эксперименты на животных, чтобы изучить, как работают эти ферменты, учитывая биологические различия в реакциях на стресс у мужчин и женщин.

Исследование показало, что острый стресс увеличивает уровень 5αR2, но не 5αR1, в передней части мозга самцов лабораторных крыс. В то же время у самок крыс таких изменений не наблюдалось, что подчеркивает важные половые различия в молекулярном контроле стресса. Ученые также выяснили, что 5αR2 необходим для выработки AP в ответ на стресс, в то время как 5αR1 поддерживает его базовый уровень.

Когда исследователи уменьшили уровень 5αR2 у самцов крыс, эти животные стали менее активными и медленнее реагировали как на острый стресс, так и на положительные стимулы. Однако введение AP восстановило их способность реагировать, что подчеркивает важность этого фермента. Анализ показал, что во время стресса 5αR2 активирует выработку белка в нейронах и поддерживающих клетках мозга, способствуя более эффективной адаптации.

Ученые уверены, что изучение половых различий в реакции на стресс поможет разработать более целенаправленные методы медикаментозного лечения для отдельных групп.