Израильские ученые выяснили, чем острая боль отличается от хронической и что ее усиливает

В исследовании группа ученых под руководством докторанта Бена Тайтла и профессора Александра М. Бинштока из Медицинской школы Хадасса и Центра исследований мозга при Еврейском университете, показала, что наши тела реагируют на острую и хроническую боль по-разному – на уровне клеток. Это открытие помогает лучше понять, как боль переходит в хроническую форму, и может привести к более точным способам ее лечения.

Ученые сосредоточились на небольшой, но ключевой зоне ствола мозга – заднем роге продолговатого мозга. Здесь расположены нейроны, которые передают болевые сигналы от тела к мозгу. Исследование показало, что при острой воспалительной боли эти нейроны временно снижают активность – своего рода "встроенный тормоз", ограничивающий поток болевых сигналов в мозг. После того как воспаление проходит, нейроны возвращаются к нормальной работе. Но при хронической боли этот механизм нарушается: нейроны не только не успокаиваются, но становятся еще более активными и передают больше болевых сигналов, что может поддерживать длительное ощущение боли.

С помощью электрофизиологических методов и компьютерного моделирования ученые выявили ключевой механизм, лежащий в основе различий между острой и хронической болью: особый калиевый ток, называемый током типа A (IA), который регулирует возбудимость нейронов. При острой боли уровень IA возрастает, действуя как естественное успокоительное для болевых сигналов. Однако при хронической боли этого увеличения не происходит – нейроны становятся чрезмерно активными. Недостаток такого контроля может быть одним из биологических "переключателей", превращающих кратковременную боль в хроническую.

"Это первый раз, когда мы увидели, как одни и те же нейроны ведут себя настолько по-разному при острой и хронической боли", – сказала профессор Биншток . "Тот факт, что этот естественный "успокаивающий" механизм отсутствует при хронической боли, предполагает новую цель для терапии. Если мы сможем найти способ восстановить или имитировать эту тормозную систему, мы, возможно, сможем предотвратить переход боли в хроническую".