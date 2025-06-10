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Наука и Хайтек

Израильские ученые узнали, как работает парацетамол и предложили новый метод борьбы с болью

Израильские ученые
Медицина
Лекарства
время публикации: 10 июня 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 15:23
Израильские ученые узнали, как работает парацетамол и предложили новый метод борьбы с болью
AP Photo/Vadim Ghirda

Ученые из Еврейского университета Иерусалима раскрыли механизм действия парацетамола и предложили путь для создания обезболивающих, которые не вызывают побочных эффектов и зависимостей.

Парацетамол – одно из самых популярных обезболивающих в мире. До сих пор считалось, что парацетамол действует только на уровне головного и спинного мозга, подавляя боль в центральной нервной системе. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что препарат работает и непосредственно в нервных окончаниях, которые первыми воспринимают болевые сигналы.

Ключевую роль в этом процессе играет вещество AM404, которое образуется в организме после приема парацетамола. Ранее считалось, что AM404 действует только в мозге, но израильские ученые впервые показали, что оно синтезируется и в периферических болевых нервах. AM404 блокирует специальные натриевые каналы, которые отвечают за передачу болевых сигналов в мозг, и сигнал подавляется еще до того, как он достигает центральную нервную систему.

Это открытие меняет представления о механизме действия парацетамола и объясняет, почему он так эффективен. Кроме того, исследование открывает путь к созданию новых обезболивающих препаратов, которые действуют только на нервные окончания. Такие препараты не будут вызывать онемение или мышечную слабость, характерные для традиционных анестетиков.

По словам авторов работы, лекарства, основанные на механизме AM404, могут стать прорывом в лечении хронической и острой боли, они снизят риск побочных эффектов и зависимостей, связанных с применением опиоидов.

Наука и Хайтек
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