OpenAI внедряет функцию прогнозирования возраста в ChatGPT

Компания OpenAI объявила о глобальном запуске функции определения возраста в ChatGPT, которая помогает установить, принадлежит ли аккаунт несовершеннолетнему. Это происходит на фоне подготовки стартапа к разрешению размещения контента для взрослых в популярном чат-боте. В заявлении OpenAI отмечается, что если модель прогнозирует, что аккаунт может принадлежать человеку младше 18 лет, ChatGPT автоматически активирует дополнительные меры защиты, чтобы снизить риск доступа к чувствительному контенту.

Пользователи, которые случайно попали в раздел для лиц младше 18 лет, смогут восстановить полный доступ, отправив селфи через сервис проверки личности Persona. В странах ЕС эта функция появится в ближайшие недели.

В декабре Фиджи Симо, генеральный директор OpenAI по приложениям, сообщила, что ожидает введения "режима для взрослых" в ChatGPT в первом квартале 2026 года. Это заявление последовало за комментариями генерального директора Сэма Альтмана о планах разрешить доступ к взрослому контенту для пользователей, подтвердивших свой возраст.

Сейчас у ChatGPT 800 миллионов активных пользователей в неделю. На прошлой неделе OpenAI также объявила о планах показывать рекламу некоторым пользователям из США, что является частью усилий компании по монетизации сервиса.