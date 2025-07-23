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Наука и Хайтек

Израильские ученые предложили новый метод расследования преступлений против дикой природы

Расследование
Израильские ученые
Животные
время публикации: 23 июля 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 15:58
Израильские ученые предложили новый метод расследования преступлений против дикой природы
Wikipedia.org. Фото: Bassem18 at English Wikipedia

Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали метод расследования преступлений против дикой природы. Тесты проходили на делах о незаконной охоте на белоголового сипа и горных газелей.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Преступления против дикой природы входят в пятерку крупнейших незаконных торговых операций в мире и напрямую ведут к утрате биоразнообразия. Но место подобного преступления обследовать очень сложно. Отравленные птицы, убитые газели, смешанные образцы различных видов – все это требует точного научного анализа для установления истины. Новый подход, предложенный учеными, объединяет передовые генетические методы с поиском по локальным базам данных, что позволяет эффективно расследовать даже самые запутанные дела.

Исследование основано на анализе трех реальных случаев незаконного отравления и браконьерства в Израиле, где под угрозой находятся критически важные виды, включая белоголового сипа и горных газелей. Каждое дело требовало молекулярно-генетического анализа для идентификации вида, определения популяционной принадлежности и сопоставления образцов с глобальными и местными базами ДНК.

Сила нового метода заключается в возможности его широкой адаптации. Технология может различать диких и домашних животных по изъятым образцам, отслеживать географическое происхождение видов и подтверждать, принадлежат ли множественные останки одной особи. Это критически важно, поскольку смешанные или деградировавшие доказательства часто становятся основным препятствием в расследовании экологических преступлений.

Разработанные протоколы созданы для использования правоохранительными органами от егерей до таможенников. Все получают надежный инструмент для борьбы с экологическими преступлениями. Методика позволяет доказать, что преступление против дикой природы действительно было совершено.

Работа развивает растущую область судебной науки о дикой природе, предлагая новые возможности для защиты исчезающих видов с помощью эффективного правосудия.

Наука и Хайтек
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