Стартап вырастил цыплят из искусственного яйца, напечатанного на 3D-принтере

Компания Colossal Biosciences вырастила цыплят из искусственного яйца, созданного из титана и биоинженерного силикона, пишет РИА НовостиAP. Разработчики считают эту технологию важным этапом на пути к возможному возрождению вымершего гигантского моа – огромной нелетающей птицы, когда-то обитавшей в Новой Зеландии. Южноостровной гигантский моа (Dinornis robustus) был одной из самых высоких птиц в истории. Самки этого родственника страусов могли вырастать более чем до двух метров и доставать пищу на высоте до 3,6 метра. Однако вид исчез примерно в XV веке после активной охоты со стороны первых поселенцев-маори.

Теперь специалисты Colossal Biosciences представили экспериментальную инкубационную систему – искусственное яйцо, предназначенное для выращивания птичьих эмбрионов. Конструкция имитирует свойства настоящей скорлупы: через специальные поры углекислый газ выходит наружу, а кислород поступает внутрь, обеспечивая развитие эмбриона. По словам компании, биоинженерная силиконовая мембрана даже немного эффективнее обычной куриной скорлупы в транспортировке кислорода – ее способность пропускать атмосферный кислород достигает 21%.

Само искусственное яйцо изготовлено с помощью 3D-печати и представляет собой титановую решетчатую оболочку с полупроницаемыми мембранами. Разработчики утверждают, что в будущем технологию можно будет адаптировать для массового и более дешевого производства методом литья под давлением.

Главный биолог компании, эпигенетик Эндрю Паск, отметил, что подобные искусственные инкубаторы могут оказаться полезными не только для проектов по "воскрешению" исчезнувших видов, но и для сохранения современных редких птиц, которым сложно размножаться в естественных условиях. При этом создание полноценного искусственного яйца для гигантского моа остается крайне сложной задачей. По оценкам ученых, яйца этой вымершей птицы были примерно в 80 раз больше куриных и в восемь раз превосходили по объему яйца эму. Поскольку среди современных птиц нет подходящего вида, который смог бы вынашивать эмбрион моа, искусственная инкубационная система рассматривается как единственный возможный вариант.