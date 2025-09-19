Компания Colossal заявляет о приближении к "воскрешению" вымершего додо

Одна из исчезнувших разновидностей птицы додо (Raphus cucullatus) может вскоре вернуться. На этой неделе компания Colossal Biosciences объявила о значимых успехах в проекте по возрождению вида. Техасская фирма сообщила, что ее специалисты из подразделения Avian Genetics Group впервые смогли вырастить в лаборатории первичные зародышевые клетки голубей. Кроме того, они получили кур с измененным геномом, которые могут использоваться в качестве потенциальных суррогатных родителей для додо и других вымерших птиц. Эти шаги стали ключевыми в реализации плана компании по функциональному восстановлению додо.

Colossal позиционирует себя как компания, специализирующаяся на "возрождении" исчезнувших видов. Как отмечают ее представители, цель состоит не в точном копировании генома вымерших животных, а в восстановлении "ключевых признаков и экологических функций этих видов" с помощью минимального числа целевых генетических изменений. В апреле этого года Colossal объявила о первом крупном достижении: были выведены три волка с модифицированным геномом, которому придали элементы ДНК ужасного волка (Aenocyon dirus) – более крупного родственника серого волка, исчезнувшего почти 10 тысяч лет назад.

Компания также заявила о намерении вернуть в дикую природу шерстистого мамонта, тасманийского тигра и птицу додо. Однако возрождение вымершей птицы представляет собой гораздо более сложную задачу, чем восстановление млекопитающих вроде волков.

Ученые уже умели редактировать зародышевые клетки кур и гусей, однако специалистам Colossal впервые удалось успешно изменить зародышевые клетки голубей – большой группы птиц, к которой относится и додо. Эта задача оказалась крайне сложной: исследователи протестировали около 300 различных комбинаций факторов роста, малых молекул и других компонентов, прежде чем нашли оптимальные условия для выращивания модифицированных ПЗК. Кроме того, компания вывела кур, лишённых собственных половых клеток. Это позволило пересадить им отредактированные ПЗК, так что в будущем такие куры смогут производить яйца с генетическим материалом голубя, а не курицы.

Ученые из Colossal завершили полное секвенирование геномов ближайших родственников додо: вымершего родригесского голубя-отшельника, считающегося его родственником, и современного никобарского голубя. Именно никобарский голубь выбран в качестве основной генетической основы для проекта по возрождению вида. Эти данные дадут возможность исследователям разработать нужные методы редактирования ДНК, чтобы превратить никобарского голубя в птицу, максимально близкую к додо.