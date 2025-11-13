Израильские ученые получили "бессмертные" коровьи клетки для производства искусственной говядины

Ученые из Еврейского университета Иерусалима впервые получили коровьи клетки, способные делиться бесконечно. Это открывает путь к массовому производству искусственной говядины.

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима и компании Believer Meats совершили прорыв, который может изменить будущее производства мяса. Впервые в истории им удалось получить коровьи клетки, способные делиться бесконечно долго без какого-либо генетического вмешательства. Это открытие меняет устоявшееся представление о том, что клетки крупных млекопитающих можно сделать "бессмертными" только редактированием генов.

Работа опубликована в журнале Nature Food. До сих пор подобного эффекта удавалось добиться с клетками курицы, но считалось, что у крупных животных это невозможно.

Главным фактором успеха стало терпение. Ученые выращивали клетки коров пород голштинская и симментальская в лабораторных условиях более 18 месяцев. К 180-му дню культивирования клетки прошли стадию старения и казалось, что на этом все закончится. Очень долго культура не менялась, но команда продолжала эксперимент. Но спустя более 400 дней полного молчания, внезапно появились самообновляющиеся клеточные колонии.

Молекулярный анализ показал, что процесс происходил естественным путем через активацию теломеразы и белка PGC1α. Клетки сохранили способность к восстановлению ДНК, что указывает на контролируемый механизм обновления без нарушения нормальной регуляции роста. Сохранившиеся клеточные линии стали "бессмертными" в биологическом смысле, их способность делиться уже ничем не ограничивается.

Ученые считают, что это открытие устраняет главное препятствие для массового производства искусственной говядины. Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, остается самым ресурсоемким видом сельского хозяйства, вызывающим значительные выбросы парниковых газов. Стабильные самообновляющиеся клеточные линии – основа любого крупномасштабного производства искусственного мяса, и теперь появился безопасный способ их получения для говядины.