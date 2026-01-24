Антарктические пингвины изменили свой сезон размножения из-за изменения климата

Исследования показывают, что антарктические пингвины существенно изменили сроки размножения, вероятно, реагируя на климатические изменения. В рамках десятилетнего проекта Penguin Watch, реализованного при участии Оксфордского университета и Университета Оксфорд Брукс, ученые зафиксировали заметные сдвиги в поведении птиц: у отдельных популяций начало сезона размножения сместилось более чем на три недели на более ранний период.

В период с 2012 по 2022 год исследователи анализировали время начала размножения, уделяя особое внимание дате "закрепления" колонии – моменту, когда пингвины впервые непрерывно занимают гнездовую территорию. Наблюдения охватывали три вида: пингвина Адели (Pygoscelis adeliae), антарктического пингвина (P. antarcticus) и пингвина Генту (P. papua). Численность изученных колоний варьировалась от нескольких десятков до сотен тысяч гнезд.

Данные собирались с помощью 77 камер замедленной съемки, размещенных в 37 колониях в Антарктиде и на ряде субантарктических островов. Каждое изображение сопровождалось фиксацией температуры воздуха. Полученные результаты, опубликованные в журнале Journal of Animal Ecology, свидетельствуют о рекордно раннем начале сезона размножения у всех трех видов.

Наиболее выраженные изменения были отмечены у пингвинов Генту: в среднем они стали приступать к размножению на 13 дней раньше за десятилетие, а в некоторых колониях – на целых 24 дня. Это самый быстрый зафиксированный сдвиг фенологии размножения среди птиц и, возможно, среди всех позвоночных животных. Пингвины Адели и антарктические пингвины также продемонстрировали значительные изменения, начав размножение примерно на 10 дней раньше, чем ранее.

Такие резкие сдвиги могут усилить конкуренцию между видами в регионе, где климатические изменения, вероятно, приведут к появлению "выигравших" и "проигравших" видов. Более ранние сроки размножения способны вызвать борьбу за ограниченные пространства и подходящие места для гнездования. Ранее эти три вида сосуществовали относительно мирно благодаря различиям в глубине охоты, характере питания и зависимости от ледового покрова. Однако рост конкуренции за пищу, другие ресурсы и свободные от снега участки может осложнить успешное выведение птенцов.

При этом точные причины столь раннего начала размножения пока остаются неясными.

Возможными факторами называют повышение температуры воздуха, более раннее таяние льда и снега, сдвиги в развитии фитопланктона или сочетание нескольких экологических изменений.