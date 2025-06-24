Израильские астрономы исследовали влияние вспышек на звездах на изменение погоды на планетах

Ученые из Еврейского университета Иерусалима совместно с коллегами из других стран обнаружили связь между вспышками на звездах и изменениями погоды на планетах, похожих на Землю.

Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal.

Ученые использовали трехмерное моделирование воздействия вспышек на родительской звезде на климат экзопланет в приливной блокировке, таких как TRAPPIST-1e. Эта планета всегда обращена одной стороной к своей звезде.

Результаты моделирования показали цепную реакцию: быстрое охлаждение верхних слоев атмосферы из-за радиационных выбросов молекул NO и CO2, одновременное потепление нижних слоев атмосферы из-за увеличения парниковых газов H2O и N2O, и резкое усиление скорости ветра на средних высотах – до 140 км/ч на темной стороне планеты.

Хотя основное внимание было сосредоточено на далеких мирах, исследование открывает важные перспективы для изучения климатических систем Земли. Найденные закономерности свидетельствуют о том, что солнечная активность может существенно изменять атмосферную циркуляцию планеты и создавать кратковременные региональные аномалии.

"Это исследование освещает малоизученную, но важную связь между Солнцем и погодой, – отметил соавтор работы доктор Асаф Хохман. – Антропогенные парниковые газы в первую очередь определяют долгосрочные изменения климата, но мы теперь видим, что краткосрочная солнечная активность также может влиять на погоду и климат".

Ученые подчеркивает, что звезды не только согревают свои планеты, но и влияют на погоду. Понимание этих взаимодействий имеет решающее значение для оценки того, какие экзопланеты действительно способны поддерживать сложную жизнь, и помогает прогнозированию воздействий Солнца на Землю.