ИИ предсказывает устойчивость бактерий к чистящим средствам

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что с помощью машинного обучения можно предсказывать, сможет ли конкретный бактериальный штамм выжить после обработки дезинфицирующими средствами. Эти данные открывают путь к более эффективным стратегиям санитарии и позволяют быстрее реагировать при угрозе заражения патогенами в пищевом производстве.

В рамках исследования ученые изучили полные геномы более 1600 штаммов листерии. Эти ДНК-профили использовались для обучения модели машинного обучения, которая смогла выявить генетические признаки, связанные с устойчивостью к дезинфицирующим средствам, часто применяемым в пищевой промышленности. В эксперименте протестировали три типа дезинфицирующих веществ: два отдельных химических соединения – бензалкония хлорид (БХ) и дидецилдиметиламмония хлорид (ДДАХ), а также промышленный дезинфектант Mida San 360 OM.

ИИ-модель показала высокую точность – до 97% – и успешно предсказывала устойчивость бактерий как к отдельным химическим веществам, так и к промышленному дезинфицирующему средству. Помимо уже известных генов, отвечающих за устойчивость, исследователи выявили несколько новых, которые, возможно, тоже участвуют в способности бактерий выживать при воздействии дезинфектантов. Это усиливает точность модели и помогает лучше понять, как развивается и распространяется бактериальная устойчивость.