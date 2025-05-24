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Наука и Хайтек

ИИ предсказывает устойчивость бактерий к чистящим средствам

Исследования
ИИ
время публикации: 24 мая 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 08:56
ИИ предсказывает устойчивость бактерий к чистящим средствам
Dr. Todd Parker, Audra Marsh/CDC via AP)

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что с помощью машинного обучения можно предсказывать, сможет ли конкретный бактериальный штамм выжить после обработки дезинфицирующими средствами. Эти данные открывают путь к более эффективным стратегиям санитарии и позволяют быстрее реагировать при угрозе заражения патогенами в пищевом производстве.

В рамках исследования ученые изучили полные геномы более 1600 штаммов листерии. Эти ДНК-профили использовались для обучения модели машинного обучения, которая смогла выявить генетические признаки, связанные с устойчивостью к дезинфицирующим средствам, часто применяемым в пищевой промышленности. В эксперименте протестировали три типа дезинфицирующих веществ: два отдельных химических соединения – бензалкония хлорид (БХ) и дидецилдиметиламмония хлорид (ДДАХ), а также промышленный дезинфектант Mida San 360 OM.

ИИ-модель показала высокую точность – до 97% – и успешно предсказывала устойчивость бактерий как к отдельным химическим веществам, так и к промышленному дезинфицирующему средству. Помимо уже известных генов, отвечающих за устойчивость, исследователи выявили несколько новых, которые, возможно, тоже участвуют в способности бактерий выживать при воздействии дезинфектантов. Это усиливает точность модели и помогает лучше понять, как развивается и распространяется бактериальная устойчивость.

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