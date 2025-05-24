Могут ли растения слышать своих опылителей? Исследования показывают, что да

Команда ученых из Туринского университета исследовала влияние звуков опылителей, стремясь разработать неинвазивные и эффективные способы отслеживания опылителей и оценки их воздействия на растения и экосистему в целом, сообщает научный журнал Phys.org.

В рамках эксперимента исследователи воспроизводили записи жужжания пчелы Rhodanthidium sticticum, известной также как пчела-улитка, рядом с цветами львиного зева, чтобы изучить реакцию растений. Ученые обнаружили, что эти звуки – издаваемые эффективными опылителями львиного зева – стимулировали растения вырабатывать больше сахара и нектара, а также влияли на активность генов, отвечающих за транспортировку сахара и производство нектара.

Такой ответ растений может быть частью адаптационной стратегии, направленной на укрепление взаимодействия с опылителями, например, путем продления времени их пребывания в цветке и повышения вероятности повторных визитов.

Ученые отмечают, что способность растений распознавать приближающихся опылителей по их уникальным виброакустическим сигналам может быть адаптивной стратегией. Если растения реагируют именно на "свой" звук, например, на сигнал эффективного опылителя, это может повысить их шансы на успешное размножение за счет изменения поведения насекомых. Хотя уже установлено, что жужжание действительно вызывает ответную реакцию у растений, пока еще недостаточно понятно, могут ли сами растения с помощью звуков воздействовать на поведение опылителей – например, привлекать их.

"Если подтвердится, что растения способны влиять на поведение насекомых с помощью звуков, это можно будет использовать в сельском хозяйстве для обработки важных культур и увеличения их привлекательности для опылителей", – добавила Франческа Барберо, профессор зоологии и главный автор исследования.

Сейчас команда продолжает исследование, сравнивая реакцию львиного зева на различных опылителей и на насекомых, которые крадут нектар, не выполняя опылительную функцию.