Все дело в "генах-водителях": почему сердцебиение у женщин быстрее, чем у мужчин

Исследование Университета штата Огайо выявило, что синоатриальный узел (SAN) – ключевая структура, запускающая каждое сердцебиение и выполняющая роль естественного кардиостимулятора – функционирует по-разному у мужчин и женщин на уровне генов. У женщин активны гены, способствующие более быстрому сердцебиению, тогда как у мужчин преобладают генные сети, связанные с повышенным риском сердечных нарушений, включая мерцательную аритмию.

У женщин были обнаружены повышенные уровни активности генов TBX3 и HCN1 – двух важных генов, способствующих ускорению сердечного ритма. В мужских сердцах, напротив, была более активна работа генов, связанных с воспалением и выработкой коллагена, что может нарушать электрическую проводимость сердца и повышать риск развития аритмий.

По словам ученых, полученные данные могут стать основой для более персонализированных методов лечения нарушений сердечного ритма, ориентированных на конкретного пациента. Это исследование является частью масштабной инициативы Университета штата Огайо, направленной на изучение и предотвращение распространённых видов аритмии, которые могут вызывать слишком медленное или слишком быстрое сердцебиение и часто требуют медикаментозного лечения или установки кардиостимулятора. Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, более 6 миллионов американцев страдают от сердечной недостаточности, причем у многих также наблюдаются нарушения ритма, связанные с работой SAN.