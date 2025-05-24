Янтарь со дна моря может хранить следы цунами, случившегося 115 миллионов лет назад

Ученые из Национального института передовой промышленной науки и технологий в Цукубе исследовали осадочные породы, извлеченные из песчаного карьера на острове Хоккайдо – самом северном острове Японии. Этот район около 115 миллионов лет назад находился на дне Тихого океана и принес неожиданную находку: янтарь необычной формы.

Оранжевые слои янтаря чередовались с темным песчаником. При изучении с помощью видимого и ультрафиолетового света выяснилось, что янтарь соединен с песчаником необычным способом. В частности, застывшая смола формировала так называемые "пламенные структуры". По словам ученых, такие структуры, похожие на языки пламени или морские волны, возникают при вертикальном оседании материалов с разной плотностью. Обычно они формируются, когда тяжелый слой оседает на более мягкий.

Ученые пришли к выводу, что наличие "пламенных структур" указывает на то, что янтарь оставался мягким в момент оседания на морское дно, что позволило ему сцепиться с песчаником. Поскольку смола образуется на суше и обычно твердеет в течение недели при контакте с воздухом, она должна была быть очень быстро перенесена в море и опуститься на дно, где оставалась достаточно мягкой, чтобы сформировать такие структуры перед окаменением.

Вместе с обнаруженными в тех же слоях окаменелыми растениями и крупными фрагментами древесины длиной более метра это натолкнуло исследователей на мысль, что они нашли следы нескольких древних цунами. Каждое из них, по их предположению, приносило на морское дно слои древесины, богатой смолой. Возможность менее масштабного явления, например наводнения, ученые исключили – в осадках отсутствовали характерные признаки, такие как чередование крупных и мелких частиц.