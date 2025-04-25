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Наука и Хайтек

Женщины часто полагаются на запах при выборе друзей

Исследования
время публикации: 25 апреля 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 12:16
Женщины часто полагаются на запах при выборе друзей
AP Photo/David J. Phillip

В исследовании Корнелльского университета, проведенном среди гетеросексуальных женщин, ученые обнаружили, что индивидуальные предпочтения, основанные на естественном запахе человека, впитавшемся в футболку, могли предсказать, насколько участницам понравятся их собеседники после четырехминутных бесед в формате "быстрого заведения дружбы". При этом сами разговоры затем влияли на то, как женщины воспринимали запахи футболок, когда оценивали их в одиночку.

В то время как большинство обонятельных исследований сосредоточено на выборе романтических партнеров, в этом случае ученые решили изучить платонические взаимодействия. Вместо того чтобы анализировать исключительно "естественный" запах человека – очищенный от влияния пищи, домашних животных и других внешних факторов – исследование сосредоточилось на идее, что люди сознательно формируют свой индивидуальный запах через повседневные решения. Такой запах называют "дипломатическим".

Ученые отметили, что оценки, основанные только на запахе футболки, совпадали с впечатлениями после личного общения: если кто-то считал запах потенциально приятным и располагающим к дружбе, то после четырехминутной беседы это мнение, как правило, сохранялось. Более того, оценки, сделанные после живого общения, предсказуемо повлияли на изменения во втором раунде восприятия запаха, что говорит о том, что качество личного взаимодействия повлияло на то, как участники воспринимали аромат другого человека.

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