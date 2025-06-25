Журнал Nature опубликовал оценку состояния ядерной программы Ирана после 12-дневной войны

Ведущий научный журнал Nature взял интервью у специалиста по ядерной безопасности о состоянии ядерной программы Ирана после ударов Израиля и США по ядерным объектам.

Исследователи в научных учреждениях и аналитических центрах оценивают потенциальные последствия атак на ядерные объекты Ирана. Аналитики считают, что атаки, вероятно, существенно отбросили ядерную программу назад, но это только временно. В частности, Иран мог переместить запасы высокообогащенного урана и, возможно, некоторые обогатительные центрифуги в другое место.

Дэвид Олбрайт, специалист по ядерной политике и президент Института науки и международной безопасности (ISIS) в Вашингтоне рассказал журналу Nature о том, что известно исследователям.

Олбрайт отметил, что наиболее объективным источником оценки повреждений ядерных объектов являются спутниковые снимки. Ученые оценивают поверхностные повреждения и сравнивают их с дополнительной информацией от правительственных и других источников, в частности, с "репозитарием информации об атакованных объектах". Если с поверхностными повреждениями все достаточно просто, то оценить состояние подземных объектов гораздо сложнее.

Олбрайт говорит: "Когда мы первоначально оценивали израильскую бомбардировку в Натанзе через три дня, я увидел очень маленький кратер над подземным залом. Я смог связать этот кратер с типом проникающего в землю оружия, которое, как известно, есть у Израиля. Оно оставило бы действительно маленький кратер при входе, а повреждения были бы под землей. Соединенные Штаты бомбили объект гораздо более мощным проникающим в землю снарядом. Так что повреждения, вероятно, более обширные".

Но оценить реальные повреждения – трудно. Оптимально, если бы "Иран позволил инспекции своей программы". "Если этого не произойдет, то это работа американской и израильской разведки – оценить ущерб", – заявляет президент ISIS.

Олбрайт со ссылкой на информацию МАГАТЭ говорит, что утечек радиоактивности, видимо нет: "И похоже, что Иран переместил запасы обогащенного урана перед бомбардировками".

Что касается самих обогатительных установок, то они могли быть повреждены даже без прямого попадания. "Ударные волны могут причинить много повреждений. Они будут давить на центрифуги, и если они вращаются, это может привести к тому, что ротор внутри врежется в стенку", – говорит Олбрайт.

Полностью интервью опубликовано на сайте Nature.