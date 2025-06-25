В Иране принят закон о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана утвердил законопроект о разрыве отношений с Международным агентством по атомной энергии. Теперь вопрос будет передан на утверждение Высшему совету национальной безопасности.

Председатель парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что Иран ускорит ядерные разработки. Он обвинил МАГАТЭ в том, что агентство не осудило израильские и американские удары по объектам ядерной инфраструктуры. "Тем самым он продал репутацию МАГАТЭ", – добавил политик.

Напомним: незадолго до израильского удара по Ирану МАГАТЭ опубликовало отчет, свидетельствующий, что Иран нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Уже после начала войны глава агентства Рафаэль Гросси дезавуировал этот отчет.