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Ближний Восток

В Иране принят закон о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 25 июня 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 11:42
В Иране принят закон о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ
AP Photo/Florian Schroetter

Парламент Ирана утвердил законопроект о разрыве отношений с Международным агентством по атомной энергии. Теперь вопрос будет передан на утверждение Высшему совету национальной безопасности.

Председатель парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что Иран ускорит ядерные разработки. Он обвинил МАГАТЭ в том, что агентство не осудило израильские и американские удары по объектам ядерной инфраструктуры. "Тем самым он продал репутацию МАГАТЭ", – добавил политик.

Напомним: незадолго до израильского удара по Ирану МАГАТЭ опубликовало отчет, свидетельствующий, что Иран нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Уже после начала войны глава агентства Рафаэль Гросси дезавуировал этот отчет.

Ближний Восток
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