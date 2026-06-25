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Наука и Хайтек

Китайская компания запатентовала систему визуализации для обнаружения животных под автомобилем

Технологии
Автомобили
Китай
Животные
время публикации: 25 июня 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 10:14
Китайская компания запатентовала систему визуализации для обнаружения животных под автомобилем
AP Photo/Toby Talbot

Китайский автопроизводитель BYD запатентовал новую систему, которая сможет обнаруживать животных и птиц, спрятавшихся под автомобилем перед началом движения. Технология призвана снизить риск травм и гибели животных, которые часто укрываются под машинами от жары, холода или осадков.

Система использует камеры и алгоритмы компьютерного зрения. После остановки автомобиля она делает снимок пространства под днищем и сохраняет его как эталон. При следующем запуске новые изображения сравниваются с сохраненными. Если под машиной появляется новый объект или фиксируется движение, система анализирует его и может предупредить водителя.

Чтобы избежать ложных срабатываний из-за грязи, мусора, теней или особенностей дорожного покрытия, технология работает в два этапа. Сначала она отсеивает обычные изменения окружающей среды, а затем применяет алгоритмы распознавания для поиска животных, птиц или других живых существ. Такой подход позволяет повысить точность обнаружения и сократить количество ошибочных предупреждений. Разработка является частью более широкой стратегии BYD по использованию искусственного интеллекта и сенсорных систем для повышения безопасности автомобилей.

Наука и Хайтек
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