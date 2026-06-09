Alibaba, Baidu и BYD вошли в "черный список" Пентагона

Министерство обороны США обновило список структур и компаний, поставляющих товары и услуги китайским вооруженным силам, включив в него гиганта электронной торговли Alibaba, производителя электромобилей BYD и технологическую компанию Baidu.

Согласно обновлению, все три компании квалифицируются как "военно-гражданские поставщики китайского оборонно-промышленного комплекса".

Еще в прошлом году в список был внесен интернет-гигант Tencent, и теперь в нем присутствуют все три ведущие китайские компании в области искусственного интеллекта.

Само по себе включение в список не влечет автоматических правовых последствий, однако Пентагон ограничивает доступ фигурантов к военным тендерам и исследовательским грантам американского оборонного ведомства.

Кроме того, список служит предупреждением инвесторам и "красным флагом", предшествующим торговым ограничениям со стороны федерального правительства.