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Экономика

Alibaba, Baidu и BYD вошли в "черный список" Пентагона

Пентагон
Китай
время публикации: 09 июня 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 09:20
Alibaba, Baidu и BYD вошли в "черный список" Пентагона
AP Photo/Mahesh Kumar A.

Министерство обороны США обновило список структур и компаний, поставляющих товары и услуги китайским вооруженным силам, включив в него гиганта электронной торговли Alibaba, производителя электромобилей BYD и технологическую компанию Baidu.

Согласно обновлению, все три компании квалифицируются как "военно-гражданские поставщики китайского оборонно-промышленного комплекса".

Еще в прошлом году в список был внесен интернет-гигант Tencent, и теперь в нем присутствуют все три ведущие китайские компании в области искусственного интеллекта.

Само по себе включение в список не влечет автоматических правовых последствий, однако Пентагон ограничивает доступ фигурантов к военным тендерам и исследовательским грантам американского оборонного ведомства.

Кроме того, список служит предупреждением инвесторам и "красным флагом", предшествующим торговым ограничениям со стороны федерального правительства.

Экономика
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