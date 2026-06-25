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Наука и Хайтек

Гуманоидный робот замечен просящим милостыню на улице в Китае

Китай
Робототехника
время публикации: 25 июня 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 12:16
Гуманоидный робот замечен просящим милостыню на улице в Китае
AP Photo/David Guttenfelder

В Китае вирусную популярность набрало видео с человекоподобным роботом, который "просил милостыню" на улице, пишет DailyMail. Машина стояла на коленях рядом с миской для пожертвований и QR-кодом для электронных переводов, а через динамик сообщала, что ей не хватает денег на зарядку и оплату электричества.

Робота опознали как модель Unitree G1 китайской компании Unitree Robotics⁠. По данным СМИ, речь, скорее всего, шла не о самостоятельном поведении машины, а о заранее подготовленном перформансе или рекламной акции, управляемой людьми.

Ролик вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи шутили, что автоматизация добралась даже до попрошаек, другие увидели в происходящем символ того, как роботы все активнее выходят за пределы заводов и лабораторий в общественное пространство.

Хотя точная цель акции остается неизвестной, видео вновь привлекло внимание к стремительному развитию китайской индустрии гуманоидных роботов и к вопросам о том, какую роль такие машины будут играть в повседневной жизни людей в будущем.

Наука и Хайтек
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