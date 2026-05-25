x
25 мая 2026
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 22:55
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В Израиле начнется продажа человекоподобных роботов, роботов-собак и экзоскелетов

Робототехника
Потребление
время публикации: 25 мая 2026 г., 22:55 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 23:02
В Израиле начнется продажа человекоподобных роботов, роботов-собак и экзоскелетов
AP / Business Wire

Сеть магазинов электротоваров "Махсаней Хашмаль" объявила о начале продажи бытового гуманоидного робота WANDA производства китайской компании UNIX AI.

Продажи робота откроются в июне. Модель, обладающая человекоподобными руками, но без ног, будет стоить от 150 тысяч шекелей.

"Ванда" умеет работать в пространстве, приспособленном для человека, и выполнять сложные последовательности действий в бытовой среде. В частности, роботу можно поручить убирать комнаты, освобождать обеденный стол, застилать постель, собирать одежду и перекладывать её в корзину и стиральную машину, организовывать и расставлять предметы, а также подавать кофе к столу в гостиной.

Также сеть начинает продажу социального робота в облике щенка Lilymylo компании Ecovacs, предназначенного для эмоционального сопровождения. Стоимость такого "щенка" – 2800 шекелей.

Еще одной новинкой сети станет экзоскелет китайской компании TAIXI. Climbing Assistive Exoskeleton, предназначенный для нижней части тела (главным образом области поясницы и бёдер), предназначен для снижения физической нагрузки при подъеме в горы, ходьбе по лестницам, длительных прогулках и переноске тяжестей. В Израиле костюм, предназначенный для альпинистов, пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью и для людей, которые по роду работы должны поднимать значительные тяжести, будет продаваться примерно за 6000 шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook