В Израиле начнется продажа человекоподобных роботов, роботов-собак и экзоскелетов

Сеть магазинов электротоваров "Махсаней Хашмаль" объявила о начале продажи бытового гуманоидного робота WANDA производства китайской компании UNIX AI.

Продажи робота откроются в июне. Модель, обладающая человекоподобными руками, но без ног, будет стоить от 150 тысяч шекелей.

"Ванда" умеет работать в пространстве, приспособленном для человека, и выполнять сложные последовательности действий в бытовой среде. В частности, роботу можно поручить убирать комнаты, освобождать обеденный стол, застилать постель, собирать одежду и перекладывать её в корзину и стиральную машину, организовывать и расставлять предметы, а также подавать кофе к столу в гостиной.

Также сеть начинает продажу социального робота в облике щенка Lilymylo компании Ecovacs, предназначенного для эмоционального сопровождения. Стоимость такого "щенка" – 2800 шекелей.

Еще одной новинкой сети станет экзоскелет китайской компании TAIXI. Climbing Assistive Exoskeleton, предназначенный для нижней части тела (главным образом области поясницы и бёдер), предназначен для снижения физической нагрузки при подъеме в горы, ходьбе по лестницам, длительных прогулках и переноске тяжестей. В Израиле костюм, предназначенный для альпинистов, пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью и для людей, которые по роду работы должны поднимать значительные тяжести, будет продаваться примерно за 6000 шекелей.