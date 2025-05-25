Лазерная противоракетная система Iron Beam может быть принята на вооружение до конца 2025 года

Министерство обороны Израиля организует дополнительные испытания системы лазерной противоракетной обороны Iron Beam, предназначенной для поражения легких целей, в первую очередь дронов.

Об этом изданию "Глобс" сообщили высокопоставленные источники в министерстве обороны и оборонных компаниях. Если испытания пройдут успешно, минобороны и главный разработчик Rafael Advanced Defense Systems рассчитывают начать применение Iron Beam в последнем квартале текущего года.

Испытания будут проводиться с прототипом системы, который уже хорошо себя зарекомендовал. Первый перехват беспилотного летального аппарата (БПЛА) был осуществлен в 2022 году. Но, как отмечает эксперты, Израиль оказался не готов к угрозе БПЛА, особенно вдоль горной ливанской границы. Если бы Iron Beam был в полной боеготовности, многие дроны удалось бы перехватить.

Iron Beam действует совместно с системой Iron Dome ("Железный купол"). Сегодня обе системы монтируются на одном транспортном средстве. Iron Dome – это система перехвата ракетных угроз в радиусе 40 километров, в то время как Iron Beam перехватывает угрозы на расстоянии до 10 километров. Максимальное расстояние достигается только при ясной и безветренной погоде. В дождь, туман или во время пыльной бури расстояние поражения сокращается.

Iron Beam применяет лазерный луч мощностью около 100 киловатт. Для сравнения: самые мощные медицинские лазеры – слабее в тысячу раз, самые мощные лазеры для резки и сварки металлов – слабее в 10 раз. В мире нет боевой лазерной системы, которая вырабатывает такую ​​мощность, хотя в США есть прототипы с мощность 300 киловатт.

Безусловным преимуществом Iron Beam является цена: один выстрел оценивается в $5-10, а ракета Iron Dome стоит десятки тысяч долларов. Iron Beam имеет практически неограниченный объем боеприпасов: пока на мобильной установке есть электричество, можно стрелять.

Как отмечают эксперты, Iron Beam при существующих возможностях – это нишевая система обслуживания легких и быстрых целей: одиночные дроны, ракеты-"катюши", мины. Поражение тяжелых ракет и роев дронов рассматривается только в перспективе.

В разработке Iron Beam активно участвуют США. Администрация Байдена инвестировала в разработку $1,2 миллиарда. Несмотря на то, что США активно развивают собственные аналоги, на сегодня Iron Beam – самая близкая к боевому применению лазерная система.