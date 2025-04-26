Новое исследование показало, что укус льва, вероятно, привел к гибели гладиатора

Археологи из Йоркского археологического фонда обнаружили человеческие останки на месте, известном как Дриффилд-Террас, которое считают древним кладбищем гладиаторов. Скелет мужчины в возрасте от 26 до 35 лет на момент смерти имел характерные следы укусов крупной кошки – предположительно льва – на тазовой кости. Ученые установили, что он умер и был захоронен примерно 1825-1725 лет назад в районе, который сейчас называется Йорк, в Англии.

Этот участок находится вдоль древней римской дороги, ведущей из Йорка, и стал известен как кладбище после того, как археологи сообщили о находке 82 скелетов крепких молодых мужчин. Об этом стало широко известно благодаря документальному фильму 2010 года под названием "Гладиаторы: Возвращение из мертвых". Исследователи отмечают, что хотя римляне подробно описывали бои между людьми, а также между людьми и дикими животными в своих текстах и произведениях искусства, археологических доказательств, подтверждающих реальное существование гладиаторов и подобных зрелищных сражений, до сих пор найдено совсем немного.

В новом исследовании ученые создали 3D-модели следов на костях и сравнили их с укусами различных хищников. Результаты показали, что отметины, скорее всего, были оставлены крупной кошкой – вероятно, львом. Эти находки поддерживают версию о том, что захороненные на кладбище были гладиаторами, а не солдатами или рабами, как считалось ранее. Это первое подтвержденное с помощью останков доказательство того, что люди сражались с крупными хищниками, такими как львы, в рамках боев или зрелищных представлений в Римской империи.