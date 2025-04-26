Микропластик впервые обнаружен в фолликулярной жидкости яичников человека

В исследовании, опубликованном в журнале Ecotoxicology and Environmental Safety, ученые проанализировали фолликулярную жидкость 18 женщин, проходивших курс вспомогательной репродуктивной терапии в клинике лечения бесплодия в Салерно (Италия). Микропластик был обнаружен у 14 пациенток.

Фолликулярная жидкость играет ключевую роль в обеспечении яйцеклеток питательными веществами и биохимическими сигналами, необходимыми для их созревания. По словам авторов исследования, присутствие микропластика в этой среде, вероятно, негативно сказывается на фертильности, гормональном равновесии и общем состоянии репродуктивного здоровья.

Микропластик представляет особую опасность, поскольку может содержать множество из более чем 16000 различных химических веществ, применяемых в производстве пластика. Среди них – крайне токсичные соединения, такие как PFAS, бисфенол и фталаты, которые ассоциируются с развитием рака, нарушениями в работе нервной системы, гормональным дисбалансом и токсическим воздействием на развитие организма. Вещества используют микропластик в роли своеобразного "троянского коня", позволяющего им проникать в организм, включая яичники. Эти химикаты считаются крайне опасными, поскольку хорошо известно, что они нарушают гормональный баланс и оказывают вредное воздействие на женскую репродуктивную систему.

Эти частицы микропластика уже были обнаружены в различных частях тела человека и способны проникать даже через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры.