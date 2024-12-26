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Наука и Хайтек

Частота сердечных сокращений влияет на развитие речи у младенцев

Исследования
Дети
время публикации: 26 декабря 2024 г., 17:33 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 17:33
Частота сердечных сокращений влияет на развитие речи у младенцев
AP Photo/Vadim Ghirda

Исследователи выяснили, что первые внятные звуки, которые издает ребенок, и его первые попытки произносить слова тесно связаны с частотой сердечных сокращений.

Для младенцев воспроизведение знакомой речи – это не только когнитивный процесс, но и моторный навык, требующий умения координировать работу различных мышц по всему телу. Эта координация тесно связана с изменениями частоты сердечных сокращений. Доцент кафедры психологии Хьюстонского университета Джереми И. Борджон исследовал, совпадают ли колебания частоты сердечных сокращений с вокальной активностью и произнесением слов у 24-месячных детей.

Вместе с командой Борджон проанализировал 2708 вокализаций, которые издавали 34 младенца в возрасте от 18 до 27 месяцев, пока они играли с воспитателем. Младенцы в этом возрасте, как правило, еще не произносят полноценные слова, и лишь небольшая часть вокализаций (10,3%) могла быть точно распознана как слова. В ходе исследования команда изучала связь между динамикой сердечного ритма и всеми звуками, которые издавались детьми, включая смех, лепет и воркование.

Младенцы наиболее часто издавали звуки, когда колебания частоты их сердечных сокращений достигали пиков или спадов. Вокализации, происходившие на пике, были длиннее, чем это можно было бы ожидать случайным образом. Вокализации, происходившие сразу перед спадом, когда частота сердечных сокращений замедляется, с большей вероятностью воспринимались как слово наивными слушателями. Таким образом, каждый звук, который издает младенец, способствует развитию координации между его мозгом и телом, что в конечном итоге приводит к формированию речи.

Исследователи убеждены, что изучение связи между автономной нервной системой и вокализациями детей в процессе их развития является ключевым направлением будущих исследований для лучшего понимания появления языка и факторов риска атипичного языкового развития.

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