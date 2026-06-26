Поколение Z зарабатывает больше, чем миллениалы в том же возрасте, анализ

Согласно исследованию британского аналитического центра Resolution Foundation, представители поколения Z начали зарабатывать в молодом возрасте больше, чем миллениалы в те же годы жизни. Если миллениалы выходили на рынок труда на фоне мирового финансового кризиса 2008 года и последующего периода слабого роста зарплат, то у нынешней молодежи старт карьеры оказался более успешным.

Исследование показало, что реальные недельные доходы 24-летних представителей поколения Z, родившихся в конце 1990-х годов, примерно на 12% выше, чем у миллениалов того же возраста. Более того, молодые люди, родившиеся в начале 2000-х, получают больше, чем любое поколение британцев того же возраста начиная с 1950-х годов.

Особенно заметно выросли доходы низкооплачиваемых работников. С 2012 по 2025 год заработки самых низкооплачиваемых сотрудников увеличились на 36% с учетом инфляции, чему способствовало последовательное повышение минимальной заработной платы. У молодых работников со средними доходами рост составил около 15%.

Однако эксперты предупреждают, что этот позитивный тренд может оказаться недолговечным. Рост цен и замедление экономики могут вновь снизить реальные доходы населения. Кроме того, около миллиона британцев в возрасте от 16 до 24 лет сейчас не учатся и не работают, что создает риск появления целого "потерянного поколения" молодых людей.