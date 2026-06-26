Первые приматы, возможно, эволюционировали в холодных местах, а не в тропиках

Новое исследование поставило под сомнение распространенное представление о том, что первые приматы появились в теплых тропических лесах. Ученые пришли к выводу, что древнейшие представители этой группы, вероятно, жили в холодных и сухих районах Северной Америки, где им приходилось приспосабливаться к суровым условиям окружающей среды.

Исследователи выяснили, что именно климатические колебания и смена влажных и засушливых периодов сыграли важную роль в эволюции приматов. По их данным, освоение тропиков произошло значительно позже, а теплый климат сам по себе не ускорял появление новых видов.

Одним из ранних приматов был крошечный древесный вид Teilhardina, весивший всего около 28 граммов. Он питался насекомыми, фруктами и растительными соками, а наличие ногтей вместо когтей помогало ему удерживаться на ветках и добывать пищу. Ископаемые свидетельствуют, что эти животные быстро распространились из Северной Америки в Европу и Азию.

Анализ древней пыльцы и спор показал, что места обитания первых приматов были гораздо холоднее, чем считалось ранее. Некоторые из них даже достигали арктических регионов и, возможно, переживали холодные сезоны, замедляя обмен веществ или впадая в состояние, напоминающее спячку.

Авторы работы считают, что способность перемещаться в поисках пищи и подходящих условий помогла приматам выжить и стать предками современных видов. Полученные результаты также могут помочь ученым лучше понять, как нынешние приматы будут реагировать на изменения климата и сокращение естественных мест обитания.