Мужчины поколения Z вдвое чаще бэби-бумеров считают, что жены должны подчиняться мужьям

Глобальный опрос с участием 23 тысяч человек показал, что почти каждый третий представитель поколения Z считает, что в браке жена должна подчиняться мужу. В целом молодые мужчины чаще придерживаются более традиционных представлений о гендерных ролях, чем старшие поколения. Исследование, проведенное в 29 странах – среди них Великобритания, США, Бразилия, Австралия и Индия, – выявило, что 33% мужчин поколения Z полагают, что в важных семейных вопросах последнее слово должно оставаться за мужем.

Сравнение поколений показало: мужчины, родившиеся в 1997-2012 годах, примерно вдвое чаще, чем бэби-бумеры (1946-1964 годы рождения), поддерживают традиционную модель распределения власти в браке. Среди бэби-бумеров лишь 13% согласны с тем, что жена всегда должна подчиняться супругу. Среди женщин такую позицию разделяют 18% представительниц поколения Z и только 6% женщин старшего поколения. Наибольшая доля согласных с этим утверждением зафиксирована в Индонезии (66%) и Малайзии (60%). Для сравнения, в США этот показатель составил 23%, а в Великобритании – 13%.

Исследование компании Ipsos и Глобального института женского лидерства при Королевском колледже Лондона показало, что мужчины поколения Z значительно чаще придерживаются традиционных установок. Так, 24% молодых мужчин считают, что женщинам не стоит выглядеть слишком независимыми или самодостаточными, тогда как среди бэби-бумеров так думают лишь 12%. В вопросах сексуальных норм разрыв также существенный: 21% мужчин поколения Z уверены, что "настоящая женщина" не должна первой проявлять инициативу в интимной сфере, среди старшего поколения мужчин такого мнения придерживаются только 7%.

Более половины молодых мужчин (59%) заявили, что от них слишком многого ожидают в вопросах поддержки гендерного равенства; среди бэби-бумеров этот показатель составляет 45%. У женщин эти цифры ниже – 41% среди поколения Z и 30% среди старшего поколения. При этом существует и противоречие: хотя мужчины поколения Z чаще выражают настороженность к женской независимости, 41% из них считают, что успешные в карьере женщины выглядят более привлекательными.

Руководитель исследования, профессор Хиджун Чонг, отметила, что поддержка равенства по-прежнему остается заметной, например, в стремлении видеть больше женщин в органах власти. Однако в целом данные указывают на усиление традиционных настроений. Если в 2019 году 42% респондентов по всему миру считали, что права женщин уже продвинулись достаточно далеко, то сегодня так думают 52%. В Великобритании этот показатель вырос на 12 процентных пунктов. По мнению Чонг, часть молодых мужчин испытывает тревогу из-за возможной утраты социального статуса, и это недовольство подпитывается риторикой, направленной против гендерного равенства, женщин и мигрантов.

Исследование также показало, что мужчины поколения Z чаще придерживаются традиционных представлений о собственной роли. Тридцать процентов из них считают, что мужчинам не стоит говорить друзьям "я люблю тебя" (против 20% бэби-бумеров и 21% женщин поколения Z). Двадцать один процент полагает, что участие мужчин в уходе за детьми делает их менее мужественными – среди старших мужчин такого мнения придерживаются лишь 8%. Респонденты обоих полов считают, что у женщин больше свободы выбора в вопросах знакомств (22%), домашних обязанностей (24%) и одежды (34%), тогда как мужчинам приписывают больше возможностей в сфере хобби (18%) и работы (39%).