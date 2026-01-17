Однополые сексуальные отношения у приматов могут быть древней стратегией выживания

Ученые сообщили, что однополое поведение у приматов имеет давние эволюционные корни и чаще наблюдается у видов, живущих в неблагоприятной среде, находящихся под постоянной угрозой хищников или существующих в сложных социальных системах.

В животном мире давно описаны случаи, когда особи одного пола вступают в спаривание или иные формы сексуального взаимодействия. На сегодняшний день подобное поведение зафиксировано более чем у 1500 видов животных, а самые ранние упоминания о нем относятся еще к эпохе Аристотеля.

Несмотря на широкую распространенность, долгое время такие формы поведения считались "дарвиновским парадоксом", поскольку, с точки зрения классической теории эволюции, они не ведут напрямую к передаче генов потомству. Однако современные исследования показывают, что склонность к такому поведению может частично наследоваться и даже приносить эволюционные выгоды. Так, было установлено, что самцы макак, вступающие в половые контакты друг с другом, формируют союзы, которые повышают их шансы получить доступ к самкам и, в итоге, оставить больше потомства.

В новом исследовании, опубликованном в журнале target="_blank"> https://www.nature.com/articles/s41559-025-02945-8" target="_blank">Nature Ecology & Evolution, ученые проанализировали данные по 491 виду нечеловеческих приматов. Однополые сексуальные контакты были выявлены у 59 видов, включая лемуров, человекообразных обезьян и мартышек из Африки, Азии, а также Северной и Южной Америки. По мнению авторов, столь широкое распространение указывает на глубинную эволюционную природу этого явления.

Далее исследователи изучили, как условия среды, социальная структура и особенности жизненного цикла влияют на проявление такого поведения. Выяснилось, что оно чаще встречается у приматов, живущих в тяжелых условиях с дефицитом пищи, например у берберских макак (Macaca sylvanus). Аналогичная закономерность обнаружена и у видов, которые часто становятся жертвами хищников – как, например, африканские верветки, вынужденные постоянно избегать крупных кошек и змей.

Исследователи предполагают, что однополое поведение может снижать уровень напряжения внутри группы в стрессовые периоды. Оно также чаще наблюдается у видов с выраженным половым диморфизмом, когда самцы значительно крупнее самок, как у горных горилл. Такие различия характерны для животных, живущих в крупных сообществах с жесткой иерархией и высокой конкуренцией, тогда как виды с близкими размерами полов обычно образуют пары или небольшие семейные группы.