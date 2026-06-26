Чрезмерное использование Instagram может подорвать наше чувство собственного достоинства

Длительное использование Instagram может влиять не только на отношение человека к собственной внешности, но и на более глубокие механизмы самоидентификации. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в научном журнале Computers in Human Behavior.

Авторы исследования из Католического университета Святого Сердца в Милане выдвинули концепцию "цифровой эрозии телесной идентичности". Согласно этой гипотезе, постоянное взаимодействие с селфи, фильтрами и отредактированными изображениями может постепенно ослаблять способность человека воспринимать собственное лицо как уникальное.

Проблемы, связанные с восприятием тела и самооценкой, сегодня считаются одной из серьезных угроз психическому здоровью. В условиях культуры, где внешность играет все более значимую роль, неудовлетворенность своим телом связывают с повышенным риском депрессии, тревожности, расстройств пищевого поведения и снижением самооценки.

Ученые отмечают, что социальные сети превратили внешний вид в важный инструмент общения и самопрезентации. Пользователи постоянно сравнивают себя с идеализированными образами, получают оценки в виде лайков и комментариев и нередко используют фильтры для изменения внешности. Однако исследователи предположили, что влияние подобных платформ может выходить за рамки недовольства своей внешностью и затрагивать само ощущение личности.

Для проверки этой идеи специалисты привлекли 95 добровольцев со средним возрастом 26 лет, которые пользовались Instagram около восьми лет. Участники проходили эксперименты в виртуальной реальности с использованием так называемых телесных иллюзий – методики, позволяющей временно создать ощущение, будто лицо или тело другого человека принадлежит самому участнику.

Результаты показали, что чем дольше человек пользовался Instagram, тем легче он воспринимал лицо незнакомца как собственное. Исследователи назвали это "эффектом дозы": продолжительный опыт использования платформы оказался связан с большей гибкостью восприятия собственной внешности. Авторы подчеркивают, что их работа не доказывает прямую связь между Instagram и психическими расстройствами. Тем не менее результаты указывают на возможное влияние цифровой среды на фундаментальные процессы формирования чувства собственного "я".