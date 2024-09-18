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Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль отойти к границам 1967 года

время публикации: 18 сентября 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 19:00
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль отойти к границам 1967 года
UN

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла предложенную Рамаллой резолюцию, призывающую Израиль покинуть оккупированные палестинские территории. В резолюции говорится, что Армия обороны Израиля должна отойти к границам 1967 года в течение 12 месяцев.

Резолюция основа на июльском заключении Международного суда, признающем незаконной оккупацию Израилем палестинских территорий.

Резолюцию поддержали 124 государства, 14 были против, 43 воздержались.

Против этого решения вместе с Израилем проголосовали Аргентина, Чехия, Фиджи, Венгрия, Малави, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Палау, Парагвай, Тонга, Тувалу и США.

Россия резолюцию поддержала, Украина – воздержалась.

Постпред Израиля при ООН Дани Данон, комментируя голосование, сказал: "Это позорное решение, поддерживающее дипломатический терроризм Палестинской автономии. Вместо того, чтобы отметить годовщину резни, осудив ХАМАС и призвав к освобождению заложников, Генассамблея ООН продолжает танцевать под дудку Палестинской автономии, которая поддерживает убийц ХАМАСа".

Мир
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