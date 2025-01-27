В день памяти жертв Холокоста государственный архив открыл доступ к материалам суда над Эйхманом

К Международному дню памяти жертв Холокоста, отмечаемому 27 января, государственный архив открывает доступ к документам, связанным с судом над Адольфом Эйхманом – одной из ключевых фигур в реализации "окончательного решения еврейского вопроса". Эйхман, скрывавшийся в Аргентине, был вывезен в Израиль и казнен по приговору суда 1 июня 1962 года.

Размещенные на специальном сайте документы связаны с деятельностью отдела полиции, который вел следствие против Эйхмана. Представлены материалы суда над высокопоставленным нацистом, переписка премьер-министра Давидом Бен-Гурионом и государственной прокуратуры.

В общей сложности собрание насчитывает 380000 страниц – свидетельств, фотографий, материалов. Система поиска позволяет искать конкретные слова, имена, топонимы, действует система автоматического перевода. Это настоящий прорыв в обеспечении общественности доступа к архивным документам. Родственники выживших смогут узнать неизвестную им часть семейной истории.

Среди документов – полный текст речи писателя и публициста Йехиэля Динура, известного как Ка-Цетник. Выступая со свидетельскими показаниями на процессе Эйхмана, он потерял сознание под грузом пережитого им во время Катастрофы, и эта речь так и не была произнесена. В речи рассказывается, в том числе, о селекции заключенных в Аушвице и о встрече с Эйхманом.