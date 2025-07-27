Израильские ученые объяснили, как мозг заставляет человека вернуться к кокаину

Ученые Еврейского университета Иерусалима обнаружили особую мозговую сеть, которая усиливает дискомфорт при отказе от кокаина и провоцирует возврат к наркотику. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Кокаиновая зависимость долгое время рассматривалась как борьба между удовольствием и самоконтролем. Выброс дофамина удерживает потребителей в ловушке, а синдром отмены вызывает тревогу, депрессию и отчаяние. Новое исследование показывает, что к рецидиву приводит не только стремление к удовольствию, но и избегание боли, которое играет ключевую роль при возврате к наркотику.

Команда под руководством профессора Йонатана Купчика исследовала специфическую сеть "анти-награды" в глубоких структурах мозга. В этой сети (она расположена в области мозга, называемой вентральным паллидумом) происходят устойчивые изменения во время употребления кокаина, абстиненции и повторного воздействия наркотика.

Эта область известна своей ролью в регуляции удовольствия и вознаграждения, но теперь ученые нашли в ней группу нейронов, которая подавляют выброс дофамина и усиливают негативные эмоции. Во время воздержания эта сеть "анти-награды" активизируется, и это приводит к дискомфорту и стрессу. При употреблении кокаина сеть быстро успокаивается, закрепляя стремление человека к рецидиву.

Исследование демонстрирует, что сеть "анти-награды" связана и с другими центрами, участвующими в эмоциональной регуляции и обработке вознаграждения. Во время абстиненции эти связи усиливаются, повышая чувствительность к негативным эмоциональным состояниям.

Ученые показали, что если нормальном состоянии подавить эту анти-наградную сеть, мотивация к употреблению наркотика возрастает. Это показывает, что негативные сигналы мозга выполняют защитную функцию, создавая внутренний тормоз, который препятствует чрезмерному употреблению наркотиков. Но если привыкание происходит, система "ломается" и фактически начинает выполнять обратную функцию, и ее действие приводит к рецидиву.

Большинство современных методов лечения зависимости направлены на подавление системы вознаграждения мозга, но новое исследование указывает иной путь: воздействие на эмоциональную боль при абстиненции. Понимание и потенциальная модуляция сети "анти-награды" могут привести к разработке новых терапевтических подходов лечения наркотической зависимости.