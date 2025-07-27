Израильский стартап предложил революционную ИИ-модель кибербезопасности, и его оценили в миллиард

Компания Datadog ведет переговоры о покупке израильского стартапа Upwind Security за миллиард долларов. Высокая оценка объясняется новым подходом к облачной безопасности и использованию ИИ.

В отличие от традиционных решений, которые сначала собирают данные, а потом их анализируют, Upwind проверяет системы в реальном времени. Компания использует передовую технологию для глубокого мониторинга на уровне ядра Linux, но при этом рабочим системам проверка не мешает. Такой мониторинг позволяет видеть все процессы, сетевые соединения и системные вызовы не в отложенном режиме, а тогда, когда они происходят.

Важное преимущество системы Upwind – это снижение ложных срабатываний на 95%. Клиенты отмечают, что время реагирования на инциденты сокращается в 7 раз, по сравнению с другими решениями. Upwind объединяет функции множества отдельных инструментов в единую платформу и не требует настройки интерфейсов между разными решениями.

Upwind играет сразу на двух фронтах ИИ. Во-первых, компания использует машинное обучение собственной платформы для обнаружения угроз, анализа аномалий и создания базовых линий поведения системы. ИИ помогает выявлять как новые поведенческие паттерны, так и известные сигнатуры атак.

Во-вторых, и это, возможно, главное – в марте 2025 года Upwind запустил первое в мире решение Upwind GenAI Security для защиты информационной инфраструктуры при работе ИИ-моделей сторонних компаний. Система мониторит генеративные ИИ-приложения, контролирует утечки корпоративных данных в публичные модели и защищает от злоупотреблений при работе с чат-ботами.

Сегодня, когда компании массово внедряют ИИ-модели, но боятся утечек данных через чат-боты, Upwind предлагает решение этой проблемы.

Поэтому цена в $1 миллиард не выглядит преувеличенной даже на фоне многочисленных конкурентных решений.