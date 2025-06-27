Напитки в стеклянных бутылках содержат больше микропластика, чем в пластиковых бутылках

Исследование, проведенное отделением Лаборатории пищевой безопасности ANSES в Булонь-сюр-Мер, привело к неожиданным результатам. Ученые обнаружили, что стеклянная тара содержит больше микропластика, чем пластиковая, картонная или алюминиевая упаковка. Предполагается, что основным источником этих частиц может быть краска на крышках стеклянных бутылок. Такой источник загрязнения может быть легко устранен производителями.

Главная задача исследования заключалась в оценке уровня микропластика в различных напитках – воде, газированных и прохладительных напитках, вине и пиве – а также в выявлении влияния упаковки на степень загрязнения. В большинстве случаев именно стеклянные бутылки показали наивысшее содержание микропластика. Так, в коле, лимонаде, холодном чае и пиве, разлитых в стекло, в среднем находилось около 100 частиц микропластика на литр – что в 5-50 раз превышало показатели тех же напитков в пластике и банках. В случае с водой уровень микропластика оказался относительно низким вне зависимости от типа упаковки: в стеклянных бутылках – около 4,5 частиц на литр, а в пластиковых и картонных – примерно 1,6 частиц. Аналогично и в вине – содержание микропластика было незначительным, даже в стеклянных бутылках с пробками. При этом происхождение различий в уровне микропластика в разных напитках пока остается неясным, за исключением стеклянных бутылок с металлическими крышками.

Проанализировав свойства найденных частиц, ученые пришли к выводу, что, скорее всего, пластик попадает в напитки с металлических крышек, точнее – с краски, нанесенной на них. Об этом свидетельствуют два наблюдения: во-первых, частицы микропластика по цвету и составу совпадали с краской на крышках; во-вторых, на поверхности крышек обнаружили микроскопические царапины, незаметные невооруженным глазом. Предполагается, что такие повреждения возникают из-за трения крышек друг о друга при хранении и приводят к отделению микрочастиц краски, которые затем попадают в напитки.

Чтобы подтвердить источник загрязнения напитков микропластиком в стеклянных бутылках и оценить возможные меры по его снижению, исследователи провели серию тестов с разными способами очистки. Сначала бутылки очищали и наполняли фильтрованной водой, исключающей присутствие микропластика, затем на них устанавливали крышки – либо без обработки, либо после обдува воздухом, либо после обдува с последующим промыванием крышек фильтрованной водой и спиртом. Результаты оказались показательными: если при использовании необработанных крышек в воде в среднем находили 287 частиц микропластика на литр, то простая воздушная очистка крышек снижала этот показатель до 106 частиц. А дополнительное ополаскивание водой и спиртом еще больше уменьшало уровень загрязнения – до 87 частиц на литр.