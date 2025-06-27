Для социального успеха важно не просто знать людей, а понимать, кто с кем знаком

Исследования показывают, что для социального продвижения важны не ваши личные знакомства и не их количество, а понимание того, как люди связаны между собой. Эксперты, изучавшие социальные связи среди первокурсников, пришли к выводу, что наибольшее влияние со временем приобретали не обязательно самые популярные студенты, а те, кто с самого начала хорошо ориентировался в том, кто входит в какие группы или сообщества.

Американские ученые рассказали о своем исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, что они попросили 187 студентов шесть раз в течение первого года обучения заполнить анкеты о своих дружеских связях. На основе этих данных исследователи построили карту социальных связей и отслеживали, как они менялись со временем.

Дважды – вскоре после начала учебного года и во время весеннего семестра – студентов оценивали по числу друзей и по уровню социального влияния, которое определялось прочностью связей их друзей. Также участников опрашивали на предмет того, знают ли они, дружат ли между собой другие пары студентов. Результаты показали, что общее число друзей у студентов почти не менялось, но конкретные дружбы и уровень влияния отдельных людей со временем значительно изменялись.

По словам исследователей, по мере того как учебный год продвигался, социальная сеть студентов становилась всё более устойчивой. Ученые отметили, что пока не до конца понятно, что именно делало студентов влиятельными в начале исследования. Однако к концу года наиболее влиятельными оказались те, кто с самого начала хорошо ориентировался в том, как связаны между собой их однокурсники.

"Чтобы стать влиятельным, важно понимать, кто с кем дружит, и как формируются группы и социальные круги", – пояснила Изабелла Асларус, первый автор исследования. Она добавила, что такое понимание можно использовать для усиления собственного влияния – например, расширяя круг общения или помогая другим людям познакомиться. По словам ученого, именно после того как человек становится влиятельным, он начинает лучше разбираться в конкретных дружеских связях окружающих.