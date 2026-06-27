На разных сторонах Средиземного моря обнаружены разные "диалекты" кашалотов

Ученые обнаружили, что кашалоты, живущие в разных частях Средиземного моря, используют разные "диалекты" для общения. Эти морские млекопитающие обмениваются сериями коротких щелчков – так называемыми кодами, причем ритм этих сигналов различается у отдельных семейных групп и играет важную роль в их социальной жизни.

Исследователи проанализировали записи звуков, сделанные у берегов Испании и Греции в период с 2003 по 2021 год. Выяснилось, что кашалоты западной части Средиземноморья чаще используют последовательность из трех равномерных щелчков и одного завершающего после более длинной паузы. Их сородичи на востоке предпочитают похожий сигнал, но воспроизводят его быстрее. При этом отдельные особи на востоке иногда используют и западный вариант "диалекта".

По мнению авторов работы, предки средиземноморских кашалотов сначала заселили западную часть моря, а затем распространились на восток. Частичная изоляция популяций привела к постепенным изменениям в их способе общения, в результате чего возникли различия в вокализации.

Ученые отмечают, что это редкая возможность увидеть, как формируются новые диалекты в животном мире. Результаты исследования показывают, что для появления таких культурных различий необходимы время и хотя бы частичное разделение групп – процесс, который напоминает эволюцию человеческих языков и птичьего пения. По словам исследователей, открытие помогает лучше понять, каким образом развиваются сложные системы коммуникации у животных и как культурные традиции могут сохраняться и изменяться на протяжении многих поколений.