Потребление яиц связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинского центра Университета Лома Линда выяснили, что у людей старше 65 лет употребление яиц связано с меньшей вероятностью развития болезнь Альцгеймера. По их данным, если есть примерно одно яйцо в день хотя бы пять раз в неделю, риск заболевания может снижаться до 27% по сравнению с теми, кто вовсе не ест яйца.

Работа под названием "Egg Consumption and Incident Alzheimer"s Disease in the Adventist Health Study-2" опубликована в журнале Journal of Nutrition. Ее авторы стремились восполнить недостаток данных о том, как изменяемые пищевые привычки могут влиять на риск развития деменции. Исследователи объясняют результаты тем, что яйца содержат вещества, важные для работы мозга. Среди них – холин, необходимый для синтеза ацетилхолина (ключевого нейромедиатора памяти), а также лютеин и зеаксантин, связанные с улучшением когнитивных функций и снижением окислительного стресса. Кроме того, яйца являются источником омега-3 жирных кислот и фосфолипидов, которые играют важную роль в работе нейронов.

Ученые учитывали как явное употребление яиц, так и "скрытое" – в составе выпечки и готовых продуктов. Анализ проводился на основе данных около 40 тысяч участников проекта Adventist Health Study-2 с использованием медицинской информации Medicare. Средний период наблюдения составил более 15 лет. При этом авторы подчеркивают: яйца полезны именно как часть сбалансированного рациона, а не как единственный фактор профилактики.