У спортсменов значительно лучше работает память, чем у людей с малоподвижным образом жизни

Исследование показало, что люди, занимающиеся спортом, намного лучше обрабатывают информацию чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Группа ученых из Университета Йювяскюля (Финляндия) провела исследование, в котором сравнила, производительность рабочей памяти людей, которые на регулярной основе занимаются спортом и тех, кто практически не уделяет время физической нагрузке. В исследовании участвовали около 1500 человек.

Исследование было основано на гипотезе, которая утверждает, что люди с глубоким опытом в своей профессиональной области обладают преимуществом в когнитивной обработке информации, поскольку они активно используют долговременную память для обработки данных, связанных с их специализацией. Этот опыт позволяет им быстрее и эффективнее воспринимать информацию, характерную для их области знаний.

Результаты статистических тестов показали, что спортсмены обладают лучшей рабочей памятью по сравнению с не спортсменами, это наблюдается в различных видах спорта и на разных уровнях физической подготовки. Исследование подтверждают наличие стабильной связи между физической активностью и улучшением рабочей памяти, в то время как малоподвижный образ жизни, по всей видимости, связан с ухудшением когнитивных функций.