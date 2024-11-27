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Наука и Хайтек

У спортсменов значительно лучше работает память, чем у людей с малоподвижным образом жизни

Исследования
время публикации: 27 ноября 2024 г., 14:40 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 13:29
У спортсменов значительно лучше работает память, чем у людей с малоподвижным образом жизни
AP Photo/Nam Y. Huh

Исследование показало, что люди, занимающиеся спортом, намного лучше обрабатывают информацию чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Группа ученых из Университета Йювяскюля (Финляндия) провела исследование, в котором сравнила, производительность рабочей памяти людей, которые на регулярной основе занимаются спортом и тех, кто практически не уделяет время физической нагрузке. В исследовании участвовали около 1500 человек.

Исследование было основано на гипотезе, которая утверждает, что люди с глубоким опытом в своей профессиональной области обладают преимуществом в когнитивной обработке информации, поскольку они активно используют долговременную память для обработки данных, связанных с их специализацией. Этот опыт позволяет им быстрее и эффективнее воспринимать информацию, характерную для их области знаний.

Результаты статистических тестов показали, что спортсмены обладают лучшей рабочей памятью по сравнению с не спортсменами, это наблюдается в различных видах спорта и на разных уровнях физической подготовки. Исследование подтверждают наличие стабильной связи между физической активностью и улучшением рабочей памяти, в то время как малоподвижный образ жизни, по всей видимости, связан с ухудшением когнитивных функций.

Наука и Хайтек
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