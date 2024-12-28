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Наука и Хайтек

Самое быстрое сальто на планете – шаровидная ногохвостка делает 368 оборотов в воздухе за секунду

Исследования
Животные
Биология
время публикации: 28 декабря 2024 г., 16:00 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 06:34
Самое быстрое сальто на планете – шаровидная ногохвостка делает 368 оборотов в воздухе за секунду
Wikipedia.org. Фото: Andy Murray

Шаровидная ногохвостка способна подпрыгивать на 60 мм в высоту, при этом вращаясь со скоростью до 368 оборотов в секунду. Таким образом членистоногое делает самое быстрое сальто на планете.

Исследователи из Университета штата Северная Каролина проанализировали высокоскоростные кадры прыжков более десятка ногохвосток, начиная с момента их взлета до приземления. Несмотря на свои маленькие размеры, шаровидная ногохвостка (Dicyrtomina minuta) способна подпрыгивать на 60 мм, вращаясь со скоростью до 368 оборотов в секунду. Продолжительность её прыжка составляет в среднем всего 161 миллисекунду.

Шаровидные ногохвостки прыгают с такой высокой скоростью, что создается впечатление, будто они просто исчезают, говорят ученые. Такой трюк помогает им избегать хищников. Подъем начинается с удара, когда ногохвостка выстреливает из своего подбрюшья пружинистый отросток, называемый фуркой. Этот импульс заставляет её отскочить назад со средней скоростью 1,5 метра в секунду.

Иногда их полеты заканчиваются не совсем элегантно – они приземляются на землю и начинают подпрыгивать, пока не остановятся. Чаще всего для замедления приземления они выпускают липкую трубочку, которую обычно используют для ухода за собой.

Наука и Хайтек
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