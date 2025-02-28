Более половины стран игнорируют обязательства по сохранению биоразнообразия

Согласно новому анализу, более половины стран мира не намерены защищать 30% суши и моря в интересах природы, несмотря на то, что они подписали глобальное соглашение по поводу этой деятельности.

Анализ, проведенный Carbon Brief совместно с The Guardian, показал, что страны, которые менее трех лет назад подписали соглашение ООН, чтобы остановить разрушение экосистем Земли, не выполняют его. Основная цель соглашения – к концу десятилетия защитить почти треть планеты для сохранения биоразнообразия, программа получила название "30 на 30".

Анализ показал, что из 137 стран, представивших свои планы, 70 не включают предложения по защите 30% своих земель и морей, а 10 стран не дают четкого ответа, будут ли они это делать. Еще 61 страна пока не представила планы по достижению этой цели. Вместо этого представители стран либо обещают защитить меньшую часть своей территории в интересах природы, либо не берут на себя конкретные обязательства по достижению установленной цели. Работа Carbon Brief демонстрирует, что страны, не выполнившие обязательства по программе "30 на 30" в рамках планов ООН, занимают чуть более трети земной суши. В этот список вошли некоторые из самых природно богатых стран, такие как Индонезия, Перу и Южная Африка, а также высокоразвитые государства, такие как Финляндия, Норвегия и Швейцария.

Результаты исследования усиливают тревогу по поводу еще одного десятилетия международных неудач в охране природы. Правительства никогда не выполняли ни одну цель в рамках соглашений ООН по биоразнообразию, и были предприняты значительные усилия, чтобы это десятилетие стало исключением.