Даже небольшой перерыв в использовании смартфона меняет наш мозг

Исследования показали, что всего 72 часа без использования смартфона могут вызвать заметные изменения в мозговой активности.

Группа исследователей университетской больницы Гейдельберга (Германия) решила изучить, что происходит в мозге, когда люди делают перерыв в использовании мобильных телефонов. Ученые хотели понять, как ограничения на использование смартфона влияют на мозговые реакции, связанные с сигналами или триггерами.

В эксперименте участвовали 25 молодых людей, которые регулярно используют смартфоны. В начале исследования участникам провели сканирование с использованием метода функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), который позволяет измерить активность мозга, отслеживая изменения в кровообращении. Перед сканированием участники заполняли анкеты, чтобы оценить свои привычки использования смартфона и эмоциональное состояние.

Для второго этапа исследования ученые попросили участников воздержаться от использования мобильного телефона в течение следующих 72 часов и фиксировать свои чувства и переживания с помощью специальной анкеты. По истечению трех суток без смартфона все участники прошли повторное сканирование мозга. Во время каждого сеанса фМРТ они выполняли специальное задание, которое было разработано для исследования реакции их мозга на сигналы, связанные с использованием гаджетов.

Затем ученые проанализировали данные фМРТ, чтобы выявить изменения в активности мозга между сеансами сканирования, уделив особое внимание областям мозга, которые связаны с процессами вознаграждения и внимания. Исследователи также изучали, связаны ли изменения в активности мозга с определенными нейрохимическими веществами, такими как дофамин и серотонин, используя карты распределения рецепторов нейротрансмиттеров в мозге.

Команда обнаружила, что после 72 часов ограничений у участников была повышенная активность в передней поясной коре и прилежащем ядре. Эти области мозга часто связаны с проявлениями тяги и импульсивного поведения. Увеличение активности показывают, что, несмотря на то, что участники не сообщали о росте тяги к смартфону, их мозг показывал более сильную реакцию на сигналы смартфона после перерыва.

Исследователи также обнаружили снижение активности в нескольких областях мозга, таких как средняя лобная извилина и верхняя теменная долька, при просмотре включенных смартфонов после периода ограничения. Эти области связаны с вниманием, визуальной обработкой и моторным контролем. Снижение активности может свидетельствовать о том, что сигналы от включенных смартфонов стали менее привлекательными после перерыва.

Этот эксперимент демонстрирует, что даже небольшой перерыв в использовании смартфона может вызвать изменения в мозговой активности, особенно в тех областях, которые отвечают за вознаграждение и самоконтроль.