Антиоксиданты во фруктах и ​​цветах противодействуют вредному воздействию микропластика

Антиоксиданты, которые придают фруктам и цветам яркие оттенки, по всей видимости, помогают уменьшить некоторые из самых опасных последствий воздействия микропластика.

Новое исследование, проведенное совместно учеными из Китая и Финляндии, показало, что растительные соединения – антоцианы, которые содержатся в большом количестве в орехах, цветах и фруктах, имеют свойство защищать человеческий организм от ряда негативных воздействий микропластика. Ученые предполагают, что антиоксиданты, благодаря которым фрукты и цветы приобретают яркие оттенки, помогают уменьшить некоторые из самых опасных эффектов микропластика на здоровье человека, таких как нарушение гормонального фона, снижение уровней тестостерона и эстрогена, уменьшение количества сперматозоидов, эректильная дисфункция и повреждение яичников.

Микропластик уже давно является предметом изучения для исследователей по всему миру, так как он был найден в различных частях человеческого организма и является нейротоксином, который может проникать через плацентарный и мозговой барьеры. Большинство исследований подтверждают, что микропластик связан с повышенным риском сердечных заболеваний и рака, частично потому, что он накапливается в тканях и влияет на биом кишечника, что может усиливать воспаление в организме.

Новый анализ предлагает применение природных соединений для снижения воздействия экологических загрязнителей на здоровье человека, особенно в области репродуктивного здоровья. Теперь ученые планируют продолжить изучение влияния антиоксидантов на микропластик и в конечном итоге использовать данные исследования для разработки методов лечения.