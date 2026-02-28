Лауреат Нобелевской премии изобрел устройство, которое собирает воду из сухого воздуха

Экологичная разработка нобелевского лауреата способна обеспечить людей питьевой водой в ситуациях, когда централизованные системы водоснабжения выходят из строя из-за ураганов или засухи, и тем самым спасти жизни жителей уязвимых островных регионов. Технология, созданная химиком профессором Омаром Яги, основана на принципах ретикулярной химии. Она позволяет создавать специальные молекулярные материалы, которые улавливают влагу из воздуха и конденсируют воду даже в крайне сухом и пустынном климате.

Компания Atoco, сообщает, что ее установки размером примерно с 20-футовый морской контейнер работают исключительно на низкопотенциальной тепловой энергии. Их можно размещать непосредственно в населенных пунктах, где они способны производить до 1000 литров чистой воды в сутки – даже в условиях перегруженных или полностью отключенных систем электро- и водоснабжения.

Яги, удостоенный Нобелевской премии по химии в 2025 году, подчеркнул, что эта технология может стать прорывом для засушливых островов Карибского региона. По его мнению, она также способна помочь странам, где после разрушительных ураганов, таких как Берил и Мелисса, тысячи людей остаются без доступа к воде, обеспечивая автономное водоснабжение в изолированных районах.

В карибском государстве Гренада, включающем три острова и сильно пострадавшем от урагана Берил в 2024 году, изобретение Яги внушает надежду, особенно жителям Карриаку и Петит-Мартиника, которые понесли наибольшие потери и сталкиваются с тройной угрозой: ураганами, засухой и эрозией побережья.

"Особенно ценна способность этой технологии работать автономно, используя лишь энергию окружающей среды, что идеально подходит для наших условий", – отметил представитель правительства Карриаку и эколог Давон Бейкер.

Сейчас разрабатываются комплексные стратегии по восстановлению и повышению устойчивости региона, и технология профессора Яги по сбору атмосферной воды решает сразу несколько ключевых проблем: высокие затраты и углеродный след при импорте воды, уязвимость централизованных систем к разрушениям во время ураганов, а также потребность в децентрализованных решениях, которые продолжают работать, когда традиционная инфраструктура выходит из строя.

Яги, выросший в беженской общине в Иордании, рассказал, что именно личный опыт жизни без водопровода и электричества вдохновил его на создание технологии. В своей речи на банкете по случаю вручения Нобелевской премии он вспоминал, как вода доставлялась в его дом из пустынной общины всего раз в неделю или раз в две недели.