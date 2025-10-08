Омар Яги – первый ученый арабо-палестинского происхождения, удостоенный Нобелевской премии

"Молекулярный ткач" Омар Яги стал первым ученым арабско-палестинского происхождения, удостоенным Нобелевской премии. 8 октября 2025 года он был объявлен нобелевским лауреатом по химии вместе с японским ученым Сусуму Китагавой и британским ученым Ричардом Робсоном "за разработку металлорганических структур".

Яги живет в США, работает в Калифорнийском университете в Беркли, но является уроженцем Иордании и подчеркивает свое палестинское происхождение. Также у него есть гражданство Саудовской Аравии (с 2021 года), что делает его и первым саудовским гражданином, удостоенным Нобелевской премии.

Новый нобелевский лауреат Омар Муанэс Яги родился 9 февраля 1965 года в Аммане (Иордания) в семье выходцев из Палестины, бежавших в Хашимитское королевство в 1948 году из Хайфы. Семья была многодетной и бедной. Омар проявлял способности к учебе, и в 15-летнем возрасте, по совету отца, он отправился учиться в США. Учился сначала в общественном колледже долины Гудзона, затем окончил колледж при государственном университете в Олбани. Затем были аспирантура Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, защита докторской в 1990 году и постдокторат в 1990-1992 годах при Национальном научном фонде в Гарвардском университете. После чего он служил доцентом в Университете штата Аризона (1992-1998), профессором химии в Мичиганском университете (1999-2006), профессором химии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (2007-2012), а также заведовал кафедрой физических наук, в 2012-м стал профессором химии в Калифорнийском университете в Беркли (где работает до сих пор). Является директором-основателем Института глобальных наук Беркли. До присуждения ему Нобелевской премии был удостоен множества других престижных научных наград. Так, он был награжден медалью Альберта Эйнштейна за достижения в науке в 2017 году и премией короля Файсала за достижения в науке в 2015 году. Автор более 250 научных статей. Он – один из самых цитируемых химиков в мире.

О том, что его семья родом из Хайфы, Омар Яги упоминал около десяти лет назад, когда выступал с лекцией в Хайфском университете.

Яги считается пионером "молекулярного ткачества", он синтезировал первый в мире материал, "сотканный" на атомном и молекулярном уровнях – COF-505 (COF – covalent organic framework, ковалентный органический каркас). Он возглавляет работы по применению этих материалов в чистых энергетических технологиях, включая накопление водорода и метана, улавливание и хранение диоксида углерода, а также извлечение воды из пустынного воздуха (эта тема особенно важна для стран ближневосточного региона).

В 2020 году Яги основал в Калифорнии стартап Atoco, нацеленный на коммерциализацию его новейших достижений и открытий в технологиях MOF/COF (MOF – metal-organic framework, металло-органический каркас) в области улавливания углекислого газа и атмосферного водосбора. В 2021 году он стал сооснователем еще одного стартапа – H2MOF, ориентированного на решение задач хранения водорода с использованием последних открытий Яги в области ретикулярной химии.